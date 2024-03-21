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لبنان

دريان اتصل بالرئيس الحريري مطمئنا الى صحته

Lebanon 24
21-03-2024 | 08:19
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اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا بالرئيس سعد الحريري مطمئنا الى صحته بعد إجرائه عملية جراحية.
 
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وتمنى له" الشفاء العاجل" .
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دريان

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