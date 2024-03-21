ارتفاع اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط.. كم بلغ؟

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,06 % بالنسبة كانون الثاني 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شباط 2024 بلغ 123,21 %، بالنسبة لشهر شباط من العام 2023.
كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر شباط على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,85%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,33%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,64%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,81%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,22%