ارتفاع اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط.. كم بلغ؟

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,06 % بالنسبة كانون الثاني 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شباط 2024 بلغ 123,21 %، بالنسبة لشهر شباط من العام 2023.كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر شباط على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17%- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,85%- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,33%- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,64%- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,81%- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,22%