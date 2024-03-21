العثور على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في دوحة الحص.. هل من يعرف عنه شيئاَ؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبـلاغ التالــي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 20-3-2024 في محلة دوحة الحص، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600116-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".