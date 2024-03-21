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لبنان

العثور على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في دوحة الحص.. هل من يعرف عنه شيئاَ؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 08:33
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبـلاغ التالــي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 20-3-2024 في محلة دوحة الحص، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.
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لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600116-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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