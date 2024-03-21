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لبنان

لجنة الاشغال والطاقة ناقشت مسألة المعامل الهيدرومائية

Lebanon 24
21-03-2024 | 08:41
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية

وقال عطية بعد الجلسة:" عقدت لجنة الاشغال والطاقة جلسة ناقشت فيها  مسألة المعامل الهيدرومائية، وكما تعرفون انه في منطقتنا  في الشمال، المنية والضنية وعكار، هناك معمل البارد وهذا المعمل يعطي واحد ميغاوات في حين يجب ان يعطي 20 ميغاوات ووضعت له موازنة لتحديث وصيانة المعامل الكهرومائية في الموازنة التي وضعت في اول السنة، لذلك اعود واؤكد باسم زملائي في التكتل ان هذا الموضوع هو حاجة ملحة وحقنا ان يكون لدينا كهرباء. الله اعطانا الطاقة البكيرة وهي المياه، السد موجود وكلفته قليلة نحن مناطق محرومة ولنا حق على هذه الدولة".
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وردا على سؤال، قال:" كما تم نقاش حول موضوع الليطاني، اذ هناك في الحقيقة بعض الضياع بين مصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، هناك مئة قرية في الليطاني يأخذون 22 ساعة لا يدفعون، وحوالي 30 او 40 قرية يعيشون في العتمة. هناك ظلم اجتماعي وسوء توزيع ومحسوبيات".

أضاف :"بعض القرى التي لا تصلها الكهرباء اعترضت .والمنطق ان كل معامل الكهرباء يجب ان توزع على كل لبنان يجب ان يكون هناك 30 في المئة من كهرباء لبنان من المياه، لكن للاسف بهكذا ادارة ومؤسسات يوجد فيها الكثير من الاضمحلال، نعاني ما نعانيه وشكلنا لجنة لمتابعة الموضوع على أمل التحسن".
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