هذا ما شهده سجن القبة اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع داخل سجن القبة بين ج.ص وو.ح وح.د وح.د وط.ن.



وأُصيب 3 أشخاص جراء الإشكال، نُقِلَ إثنان منهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

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