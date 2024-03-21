Advertisement

لبنان

هذا ما شهده سجن القبة اليوم

Lebanon 24
21-03-2024 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1177537-638466297123239773.jpg
Doc-P-1177537-638466297123239773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع داخل سجن القبة بين ج.ص وو.ح وح.د وح.د وط.ن.

وأُصيب 3 أشخاص جراء الإشكال، نُقِلَ إثنان منهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. العثور على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس
lebanon 24
21/03/2024 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حواجز ثابتة للأمن الداخلي عند مداخل طرابلس.. إليكم السبب
lebanon 24
21/03/2024 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وضعوا المسدس في خاصرته وهددوه.. هذا ما حصل فجر اليوم في طرابلس
lebanon 24
21/03/2024 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات مستمرة منذ الليل... ماذا يحصل في طرابلس؟ (فيديو)
lebanon 24
21/03/2024 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2024-03-21
14:00 | 2024-03-21
13:56 | 2024-03-21
13:36 | 2024-03-21
13:32 | 2024-03-21
12:56 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24