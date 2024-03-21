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لبنان

بوحبيب بحث مع زواره في الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
21-03-2024 | 10:05
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب المديرة العامة لدائرة الشرق الأوسط وأفريقيا صوفي فروم أميسبرغ ومسؤول مكتب لبنان في وزارة الخارجية الفنلندية ميكا روتسالينين وتناول البحث الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
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