بوحبيب بحث مع زواره في الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب المديرة العامة لدائرة الشرق الأوسط وأفريقيا صوفي فروم أميسبرغ ومسؤول مكتب لبنان في وزارة الخارجية الفنلندية ميكا روتسالينين وتناول البحث الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

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