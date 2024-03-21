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لبنان

بعد خضوعه لإجراء طبي.. جنبلاط اتصل بالحريري

Lebanon 24
21-03-2024 | 10:22
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 أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي  وليد جنبلاط اتصالاً برئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

واطمأن جنبلاط إلى سلامة الحريري بعد خضوعه لإجراء طبي.
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وليد

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