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لبنان

الحاج حسن: العدو أخفق في الميدان بمواجهة المقاومة

Lebanon 24
21-03-2024 | 10:51
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 اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن خلال حفل تأبيني "لفقيد الجهاد والمقاومة" محمد علي فارس في مجمع الإمام الرضا– حي السلم، أن "صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بوجه جيش الاحتلال بات مشهداً أسطورياً".
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وعلق على تصريحات قادة الاحتلال التي تحدثوا خلالها عن صعوبة المعارك التي يخوضها العدو في غزة وشمال فلسطين، مشيرا إلى أن "تلك التصريحات تدل على حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن "العدو قد أخفق في الميدان في مواجهة المقاومة الأمر الذي دفعه لزيادة اعتداءاته على المدنيين واستهدافهم والتي كان آخرها مهاجمة المدنيين الذين يحصلون على المساعدات".

وتحدث الحاج حسن عن "الخلافات في حكومة الاحتلال"، لافتا إلى أن "المشكلة الكبرى بالنسبة للاحتلال حالياً تتمثل بالبحث عن النصر بعد فشله في تحقيق أي انجاز منذ 7 أكتوبر حتى الآن".

وتطرق إلى جبهة الجنوب اللبناني، مؤكدا أنه "على الرغم من التهديدات المتواصلة بشن عدوان على لبنان إلا أن جيش الاحتلال مردوع ومربك".

وأوضح أنه "على الرغم من حساسية المرحلة الحالية إلا أنها تشهد كتابة حروف النصر الآتي للمقاومة وتكتب فيها حروف الهزيمة للصهاينة".

 
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