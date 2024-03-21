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لبنان

خلفت دماراً كبيراً.. غارة إسرائيلية تستهدف هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
21-03-2024 | 11:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الغارة التي استهدفت الحارة الشمالية لبلدة حولا خلفت دمارا هائلا في المنازل. 
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