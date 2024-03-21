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لبنان

شيخ العقل اتصل بميقاتي مثمناً دوره الوطني

Lebanon 24
21-03-2024 | 11:48
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 أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي مثمنا "دوره الوطني"، ومتمنيا له "التوفيق في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والوطنية العامة".
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كما اتصل بالرئيس سعد الحريري مطمئنا إلى صحته، بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

وتلقى شيخ العقل اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق  طلال أرسلان، الذي شكر له "دوره في المصالحة الأخيرة التي جرت بين شباب من بلدتي عيتات وعرمون".
 
المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
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