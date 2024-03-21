Advertisement

لبنان

ميقاتي اتّصل بالحريري مطمئنا... وتمنّى له الشفاء العاجل

Lebanon 24
21-03-2024 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1177606-638466419078996513.jpg
Doc-P-1177606-638466419078996513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس سعد الحريري مطمئنا الى صحته بعد العملية الجراحية التي أُخضع لها ومتمنيا له الشفاء العاجل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي زار ضريح الحريري والتقى الصحافيين الاقتصاديين: الخروج من الأزمة ليس صعباً
lebanon 24
21/03/2024 23:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي زار ضريح الحريري: نقتدي بالرسالة التي تركها والتي تشدّد على التمسّك بالوطن والثوابت
lebanon 24
21/03/2024 23:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: نقتدي بالرسالة التي تركها والتي تشدّد على التمسّك بالوطن والثوابت
lebanon 24
21/03/2024 23:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ميقاتي التقى الحريري وهذا ما قاله عن ذكرى 14 شباط
lebanon 24
21/03/2024 23:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

الحريري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-03-21
16:34 | 2024-03-21
15:53 | 2024-03-21
15:37 | 2024-03-21
15:18 | 2024-03-21
15:10 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24