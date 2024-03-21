الواقع الصحي بين الخازن وسلّوم

استقبل النائب فريد هيكل الخازن، اليوم الخميس، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، في دارته في جونية.

خلال اللقاءء، تم البحث في الواقع الصحي في لبنان من تزوير وتهريب للدواء لا سيما معاناة مرضى السرطان من فقدان للادوية وعدم حصولهن على دوائهم.

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وعرض سلوم لخطته التي تتمثّل بشراء ادوية السرطان ليتم توزيعها الى المنتسبين عبر المستشفيات الحكومية اسوة بقيادة الجيش وذلك منعا للهدر ولمزيد من الشفافية، وبالتالي يحصل كل مريض على دوائه بكرامة ودون مذلة او اجباره الى التحول الى السوق السوداء.



واثنى الخازن على خطة سلوم مؤكدا انه "سيقوم بالاتصالات اللازمة وسيسعى مع المعنيين الى تطبيقها".