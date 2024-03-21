بين بلدتين لبنانيتين... هذا ما فجّره الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على حطام مسيّرة بين بلدتيّ الخلوات والكفير في قضاء حاصبيا.

وأشارت إلى أنّ الجيش قام بتفجير حطام المسيّرة، خوفاً من وجود متفجّرات في داخلها.