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لبنان

بين بلدتين لبنانيتين... هذا ما فجّره الجيش

Lebanon 24
21-03-2024 | 12:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على حطام مسيّرة بين بلدتيّ الخلوات والكفير في قضاء حاصبيا.
 
 
وأشارت إلى أنّ الجيش قام بتفجير حطام المسيّرة، خوفاً من وجود متفجّرات في داخلها.
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