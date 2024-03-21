الأمطار ستكون "غزيرة جدّاً"... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس

قال المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ "لبنان سيتأثّر بمنخفض جويّ اعتباراً من مساء اليوم، ولغاية قبل ظهر يوم السبت المقبل".

وأشار خنيصر إلى أنّ الأمطار ستتساقط "بغزارة جدّاً" ابتداءً من مساء اليوم، في المناطق الساحليّة، وخصوصاً الوسطى منها من جبيل إلى الدامور، ومناطق المتن وكسروان وعاليه والشوف، تليها المناطق الجنوبيّة والشماليّة والبقاعيّة.

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وأضاف أنّ البرد سيتساقط أيضاً بغزارة، وبشكل ملحوظ".

وعن طقس "أحد الشعانين"، قال خنيصر إنّ "المنخفض سينحسر يوم السبت، بينما تتأثّر البلاد بحالة عدم إستقرار بعد ظهر يوم الأحد، حيث تتساقط الأمطار بشكل خفيف".

وأعلن أنّ "منخفضاً جويّاً جديداً سيصل إلى لبنان يوم الإثنين المقبل، والأمطار ستكون غزيرة بين الإثنين والثلاثاء".