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لبنان

أصوات إنفجارات سُمِعَت في الناقورة... ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 13:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يستهدف بلدة الناقورة.

وأوضحت أنّ الأصوات القويّة التي سُمِعَت تعود لانفجار صواريخ إعتراضيّة إسرائيليّة.
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