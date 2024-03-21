بالأسلحة الحربيّة... محلٌ تعرّض لإطلاق نار

أطلق ع.س وا.م النار من أسلحة حربيّة، على محل لتوزيع الإنترنت يملكه ش.ي، في شارع سوريا في التبانة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأُصيب ج.ح عن طريق الخطأ في قدمه.