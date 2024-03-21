آخر المعلومات... ماذا بحث المجتمعون في لقاء بكركي؟

أفادت مصادر مطلعة أنّ "التركيز في لقاء بكركي كان على الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين، ولا سيما في الوظائف العامة".

وأضافت المصادر للـ"أم تي في"، أنّ "غالبية الحاضرين وافقوا على المبدأ العام لوثيقة بكركي مع الحرص على طابعها الوطني لا المسيحي حصراً، لكن أُدخلت بعض التعديلات".

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وأشارت المصادر إلى أنّ "النقاش في بكركي لم يتناول مسألة انتخاب رئيس للجمهورية الواردة في الوثيقة كونها من المسلّمات التي يُوافق عليها الجميع، كما لم يُذكر موضوع الفدرالية".

وبحسب معلومات الـ"أم تي في"، فإنّ "التيار الوطني الحر" لم يتحفّظ على فكرة حصرية السلاح بيد الجيش، مع رفض المطالبة بالتسليم الفوري لسلاح "حزب الله"، على اعتبار أنّ هذه العملية يجب أن تحصل تدريجاً وفق برنامج محدد.

وتابعت المعلومات أنّ اجتماعاً مماثلاً سيُعقد في بكركي قريباً، بانتظار إدخال التعديلات على مسودة الوثيقة، تمهيداً لإصدارها بصيغتها النهائية".