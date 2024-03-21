صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:



"زار مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا دولة الإمارات العربية المتحدة ‏في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك حيث التقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتم التوصل الى الخاتمة ‏المطلوبة ان شاء الله".

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