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لبنان

بيان لـ"حزب الله" عن زيارة وفيق صفا للإمارات... ماذا أعلن فيه؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 14:45
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صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:

"زار مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا دولة الإمارات العربية المتحدة ‏في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك حيث التقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتم التوصل الى الخاتمة ‏المطلوبة ان شاء الله". 
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