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لبنان

بالأسلحة الصاروخيّة... إليكم ما قصفه "الحزب" في مستوطنة إسرائيليّة

Lebanon 24
21-03-2024 | 15:10
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏مساء اليوم، مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية، وأصابهما إصابة مباشرة".
 
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