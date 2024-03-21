بالأسلحة الصاروخيّة... إليكم ما قصفه "الحزب" في مستوطنة إسرائيليّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏مساء اليوم، مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية، وأصابهما إصابة مباشرة".