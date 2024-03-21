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لبنان

مساء اليوم... إشتباكات بالأسلحة تهزّ منطقة بقاعيّة

Lebanon 24
21-03-2024 | 15:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تدور بين عائلتين في بلدة الفاعور - قضاء زحلة.
 
 
وتدخّلت وحدات من الجيش لتهدئة الأوضاع.
 
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