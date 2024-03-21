مساء اليوم... إشتباكات بالأسلحة تهزّ منطقة بقاعيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تدور بين عائلتين في بلدة الفاعور - قضاء زحلة.





وتدخّلت وحدات من الجيش لتهدئة الأوضاع.



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