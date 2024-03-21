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لبنان

بالمدفعية... "حزب الله" استهدف‏ قوة إسرائيلية

Lebanon 24
21-03-2024 | 16:34
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أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف‏ قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية".
 
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