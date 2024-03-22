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لبنان

مرجع روحي يمرر "رسالة اساسية" لرئيس الحكومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2024 | 02:15
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نقل عن مرجع روحي بارز قبيل إجتماع سياسي لإحدى اللجان في حضرته، إشادته بالمسؤولية الوطنية التي تحلّى فيها مجلس الوزراء في آخر جلسة له، وبالتحديد طلب الرئيس نجيب ميقاتي سحب البند المتعلق بخفراء الجمارك من منطلق وطني لما لهذا البند من حساسية، توجب معالجته قبل عرضه مجدداً على الحكومة.
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المصدر لفت الى أن المرجع الروحي تقصد قول ما قاله لكي يفهم من كان حاضراً أنه عندما يكون هناك حق وفعل وطني يجب أن نشير إليه من أي مكان أو مصدر أتى، كما نسمي الأشياء بأسمائها عندما يكون هناك تعدٍ على الصلاحيات أو صيف وشتاء على سقفٍ واحد، كنا وما زلنا نقول الحق والصدق والحقيقة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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