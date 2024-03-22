هدوء حذر جنوبًا

خيّم الهدوء الحذر ليلا على قرى القطاعين الغربي والاوسط، باستثناء إطلاق عدد من القنابل المضيئة، وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي صباحا، بحسب "الوطنية للاعلام".

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