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هدوء حذر جنوبًا

Lebanon 24
22-03-2024 | 02:22
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خيّم الهدوء الحذر ليلا على قرى القطاعين الغربي والاوسط، باستثناء إطلاق عدد من القنابل المضيئة، وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي صباحا، بحسب "الوطنية للاعلام".
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جنوبًأ

جنوبًأ

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