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لبنان

"التيار" يتخطى "الحدود"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2024 | 02:45
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يستمر "التيار الوطني الحر" برفع شعارات ومواقف معادية لـ "حزب الله" وبيئته في ظل الحرب الحاصلة في جنوب لبنان، ولعل الحملة التي قادها قياديون عونيون ضد ما قيل عن اعطاء تعويضات للمتضررين جنوبا شكل قمة التصعيد الاعلامي، بحسب مصادر في "قوى الثامن من آذار".
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وتقول المصادر" ان "التيار" ذهب بعيدا جدا في حملته، حتى خصوم "حزب الله"  مثل "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" لم يصلوا الى هذا المستوى من الخلاف والخطاب".
وترى المصادر "ان اطرافا عديدة في "قوى الثامن من اذار" تطالب "حزب الله" بأخذ موقف صارم من حليفه السابق، لان حجم التصعيد والتحريض لا يمكن وضعه بعد الآن في خانة التمايز او الخلاف المحدود.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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