تسريبات "أهل البيت" تعرقل الصفقة؟

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بعيدا عما يتم نشره بأن عملية اطلاق السجناء اللبنانيين في الامارات العربية المتحدة قد تعرقلت او تباطأت، الا ان الواقع هو ان هذه العملية لم تكن قد انجزت بعد، وان زيارة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا الى ابو ظبي اتت في سياق التفاوض لا اتمام الصفقة.وتقول المصادر ان الايام المقبلة ستشهد استكمالا لعملية التفاوض وقد يحدث تطور ايجابي يكمن في البدء بالافراج عن اللبنانيين، وهذا يعني ان خواتيم التسوية قد تكون قريبة لكنها لم تكتمل بعد.وترى المصادر ان تحميل مسؤولية عدم اطلاق السجناء للتسريبات الاعلامية غير صحيح خصوصا ان هذه التسريبات اتت من البيت الداخلي لـ "حزب الله".