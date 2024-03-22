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لبنان

تحذير عاجل للسائقين.. هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
22-03-2024 | 03:06
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طلبت غرفة التحكم المروري اليوم الجمعة، من السائقين، "توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة، حرصا لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية".
 
كما شددت على عدم سلوك الطرقات الجبلية، الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720.
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إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور طبيعية من الناعمة خلدة، وناشطة على طريق انفاق المطار، وطبيعية من الكوستا برافا الاوزاعي الجناح.
 
كذلك، قالت إن حركة المرور ناشطة ضمن طرقات وتقاطعات بيروت، دون توقف للسير بسبب تساقط الامطار.
 
 
 
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