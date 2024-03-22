ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

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ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية، والمازوت 4000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1690.000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1728.000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1552.000 ليرة لبنانية.- الغاز: 940.000 ليرة لبنانية.