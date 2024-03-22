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لبنان

بعد زيادة العمل في "النافعة".. قطاعٌ ينتعش من جديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2024 | 03:45
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قررت مؤخرا هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي في الدكوانة لتصبح 4 أيام بدلًا من 3، وتخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة، وذلك بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين.
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وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي في حديث عبر "لبنان 24" ان " هذا القراء جاء بعد مُناشدات من النقابة لأكثر من سنتين بفتح مصلحة تسجيل السيارات طوال أيام الأسبوع وزيادة عدد الموظفين وإعادة فتح المصالح التي أُقفلت، أي الأوزاعي عاليه وجونيه أولا لتسهيل معاملات المواطنين وثانيا لإعادة قطاع بيع وشراء السيارات إلى السكة الصحيحة".

وأكد ان "هذا القرار يُحرّك العمل في قطاع بيع السيارات وللمستوردين على حد سواء بعد الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019 يُضاف إليها حاليا الحرب على غزة والضربات الإسرائيلية في الجنوب"، مُشيراً  إلى ان إقفال النافعة ألحق بهذين القطاعين خسائر جسيمة".

ولفت قزي إلى أن "الأمور في النافعة أصبحت الآن أكثر تنظيما وبات بالإمكان إنجاز المعاملات بسهولة والأهم أصبح بإمكان المواطنين تسجيل سياراتهم"، مُشيرا إلى ان "تقسيم أيام العمل وأخذ المواعيد عبر المنصة سيُخفف من الإزدحام في النافعة".

المصدر: لبنان 24

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