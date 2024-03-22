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لبنان

سقوط امرأة في ريغار مفتوح في سن الفيل.. "واليازا" تناشد

Lebanon 24
22-03-2024 | 03:42
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سقطت امرأة منذ يومين في ريغار مفتوح عند مستديرة الحايك في سن الفيل، وفق ما أعلنته "اليازا"، مشيرة إلى أن ذلك "أثار قلقاً بالغاً حيال خطورة هذه الظاهرة التي تعرض سلامة الناس للخطر".
 
واعتبرت في منشور عبر "إكس" أن "تكرار هذه الكوارث في مناطق مختلفة يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلامة المرورية في البلد، ففتحات مياه الصرف المكشوفة تمثل خطراً كبيراً يُهدد حياة المشاة وسائقي السيارات على حد سواء".
 
 
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ودعت "السلطات المعنية والمجتمع الأهلي، لاتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة من أجل سد هذه الفتحات وتأمينها بشكل صحيح تفاديًا لوقوع المزيد من الضحايا".

وأوضحت أنها قدمت "سابقاً اخباراً الى النيابة العامة التمييزية، مطالبةً بمعاقبة السارقين الذين يقومون بسرقة غطاءات الصرف الصحي وأغطية قنوات المياه. فالسرقة العشوائية لهذه الأغطية ليست فقط عملًا غير قانوني، بل تعتبر أيضاً خطراً يهدد سلامة الناس وبخاصة المشاة والأطفال".

وكررت مطالبتها "السلطات المختصة بتشديد الإجراءات القانونية ضد السارقين، وتفعيل الرقابة من اجل توفير بيئة آمنة للجميع على الطرق".

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