سقوط امرأة في ريغار مفتوح في سن الفيل.. "واليازا" تناشد

سقطت امرأة منذ يومين في ريغار مفتوح عند مستديرة الحايك في سن الفيل، وفق ما أعلنته "اليازا"، مشيرة إلى أن ذلك "أثار قلقاً بالغاً حيال خطورة هذه الظاهرة التي تعرض سلامة الناس للخطر".

واعتبرت في منشور عبر "إكس" أن "تكرار هذه الكوارث في مناطق مختلفة يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلامة المرورية في البلد، ففتحات مياه الصرف المكشوفة تمثل خطراً كبيراً يُهدد حياة المشاة وسائقي السيارات على حد سواء".