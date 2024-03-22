إلقاء قُنبلة فجراً في البداوي.. وهذا ما حصل

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ألقى مجهولون فجر اليوم الجمعة قنبلة يدوية في منطقة البداوي - محيط محطة ميدكو وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد ادى رمي القنبلة الى اضرار مادية من دون وقوع اصابات بشريةوكان قد سمع دوي انفجار القنبلة في المنطقة وجوارها .