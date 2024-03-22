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لبنان

إلقاء قُنبلة فجراً في البداوي.. وهذا ما حصل

Lebanon 24
22-03-2024 | 03:53
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ألقى مجهولون فجر اليوم الجمعة قنبلة يدوية في منطقة البداوي - محيط محطة ميدكو وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد ادى رمي القنبلة الى اضرار مادية من دون وقوع اصابات بشرية

وكان قد سمع دوي انفجار القنبلة في المنطقة وجوارها .
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