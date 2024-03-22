توقيف ضالعين في إغتيال الشهيد "أبو شادي".. بيان يكشف!

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الاسلامية في منطقة صور في بيان أنه، "بعد عملية الاغتيال للشهيد القسامي هادي مصطفى أبو شادي، والتي قام بها العدو الإسرائيلي يوم الأربعاء ١٣ آذار ٢٠٢٤، قامت قيادة الفصائل والقوى الاسلامية بمتابعة ميدانية حثيثة وعملية رصد مستمرة، تم خلالها اجراء تحقيق أولي، حيث تبين على إثرها ضلوع مجموعة من الدخلاء على مخيمنا بعملية الاغتيال، وقد تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة اللبنانية".

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