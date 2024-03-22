سليم عون: وثيقة بكركي ستبصر النور قريباً

أعلن النائب سليم عون أنّه "تمّ الاتفاق على وثيقة بكركي في خلال الاجتماع المسيحي أمس، وستبصر النور قريباً"، مشيراً إلى أن "الحدّ الأدنى يتطلّب اتفاقاً بين المسيحيين اليوم".

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وأكّد في حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن "ورقة بكركي هدفها الإجماع على الثوابت بين كل الأطراف، وليست للمواجهة مع الطرف المسلم"، مشيراً إلى أنه "في الشكل فقط لا إجماع إنما في المضمون فالجميع متفق على النقاط نفسها".وقال: "لا يمكن التعليق إلا على النص النهائي لورقة بكركي، وللموافقة عليها من التيار الوطني الحر، يجب أن تلبي المتطلبات كافة".