كرم: اجتماع بكركي إيجابي.. والأطراف متّجهة نحو التفاهم

أعرب النائب فادي كرم عن "إيجابية اجتماع بكركي الذي عقد بين الأطراف المسيحية يوم أمس".



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وقال: "البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، سيضع الوثيقة الوطنية بين أيادي الأطراف اللبنانية كافة، والطرف الذي يعرقلها يساهم في عرقلة مؤسسات الدولة". وأكد في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "الأطراف متّجهة نحو التفاهم"، كاشفا أن "الورقة التي يعدّها المجتمعون وطنية".وقال: "البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، سيضع الوثيقة الوطنية بين أيادي الأطراف اللبنانية كافة، والطرف الذي يعرقلها يساهم في عرقلة مؤسسات الدولة".



ورأى كرم أن "على المشاركين أن يكونوا مبدئيين ووطنيين لمصلحة البلد وليس على حساب التفاهمات والتسويات".



وعن قضية السلاح غير الشرعي وانتخاب رئيس للجمهورية، لفت إلى أن "هذه النقاط أساسية الى جانب نقاط أخرى مفصّلة داخل الوثيقة".