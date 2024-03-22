جثة مجهولة قبالة شاطئ عكار

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عُثر صباح اليوم الجمعة على جثة مجهولة الهوية قبالة شاطئ الشيخ زناد في عكار وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وبوشرت التحقيقات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتولت فرق الدفاع المدني نقل الجثة الى المستشفى الحكومي في حلبا.