القاضية عون مثلت أمام الهيئة العليا للتأديب.. وهذا ما طالبت به

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حضرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الجمعة إلى قصر العدل لتمثُل أمام الهيئة العليا للتأديب في جلسة أولى بعد استئنافها قرار صرفها من القضاء الذي أصدره المجلس التأديبي للقضاة.وتجمّع أمام المدخل الخارجي للعدلية عدد من مناصريها.وأفادت جريدة النهار أن القاضية عون غادرت جلسة الاستماع أمام الهيئة العليا للتأديب، وذكرت أنّها تقدمت بطلب لردّ أحد قضاة الهيئة.