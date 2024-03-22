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لبنان

أمانة السجل العقاري في البقاع تعلن عن مواعيد فتح أبوابها

Lebanon 24
22-03-2024 | 04:49
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس في 26 و 27 و 28 آذار 2024، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم ضمن الدوام الرسمي.
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