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لبنان
أمانة السجل العقاري في البقاع تعلن عن مواعيد فتح أبوابها
Lebanon 24
22-03-2024
|
04:49
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن أمانات السجل العقاري في البقاع زحلة ستفتح أبوابها أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس في 26 و 27 و 28 آذار 2024، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم ضمن الدوام الرسمي.
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