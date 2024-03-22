ما جديد "الزيادات على الرواتب"؟

تسودُ تساؤلات في أوساط موظّفي الجامعة اللبنانية عما إذا كانت ستشملهم لاحقاً الزيادات التي أقرّت على رواتب موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم، والتي سيتم قبضها اعتباراً من اليوم الجمعة.

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مصادر وزارة المالية قالت لـ"لبنان24" إن موازنة الجامعة اللبنانية مُستقلة، ولهذا السبب لا يتقاضى موظفوها الزيادات التي تم إقرارها للقطاع العام.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار على صعيد الجامعة، ولا علاقة لوزارة المالية بالأمر بتاتاً.