ما جديد "الزيادات على الرواتب"؟

تسودُ تساؤلات في أوساط موظّفي الجامعة اللبنانية عما إذا كانت ستشملهم لاحقاً الزيادات التي أقرّت على رواتب موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم، والتي سيتم قبضها اعتباراً من اليوم الجمعة.
مصادر وزارة المالية قالت لـ"لبنان24" إن موازنة الجامعة اللبنانية مُستقلة، ولهذا السبب لا يتقاضى موظفوها الزيادات التي تم إقرارها للقطاع العام.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار على صعيد الجامعة، ولا علاقة لوزارة المالية بالأمر بتاتاً.
في المقابل، تقول أوساط موظفي الجامعة إنّه من الضروري جداً أن يكون هؤلاء ضمن الفئات المشمولة بالزيادات كي لا يكون هناك تفاوت في الرواتب، وتضيف: "الموظفون يتقاضون بدل الإنتاجية الذي تم إقراره لموظفي القطاع العام شرط التزامهم بالحضور إلى مكاتبهم. مع ذلك، يجب أن يكون هناك تحرّك سريع هدفه جعل الموظفين في الجامعة على تماس مع أي زيادات تُقر لأنهم يخضعون لذات الشروط التي يخضع لها العاملون في القطاع العام، إما لناحية التقاعد أو من حيث الفئات الوظيفية".