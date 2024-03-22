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لبنان

"إنهيارات" بسبب "حزب الله".. ماذا يحدث داخل منطقة إسرائيليّة؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2024 | 15:00
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليَّة تقريراً قالت فيه إنّ الزيارات إلى الشريط الأمني عند الحدود بين لبنان وإسرائيل أصبحت "أكثر حزناً"، مشيراً إلى أن الطريق الشمالي خالٍ من السيارات والحركة معدومة.
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ونقل التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" عن يوآف كوهين، وهو مسؤول محلي في مستوطنة نيتوا الإسرائيلية القريبة من لبنان: "لا أحد يرى الناس الذين ينهارون هنا. ضريبة الأملاك تعوض الأضرار التي لحقت بالمباني، لكن لا أحد في إسرائيل يأخذ في عين الاعتبار انهيار الشركات والعائلات".

كذلك، كشف التقرير أن سكان مستوطنة نيتوا اشتروا كاميرات وطائرات من دون طيار على نفقتهم الخاصة من أجل حماية المستوطنة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يحاصرهم بقوات إضافية تبقي على استنفارها في محيط المستوطنة. 

يعترف التقرير أنّ معظم أهداف الجيش الإسرائيلي ضُربت ضمن مسافة 8 كيلومترات عند الحدود، وقال: "خلال أكثر من 5 أشهر من القتال، هُزِم الجيش الإسرائيلي. عند الحدود مع لبنان، هناك بنية تحتية ضخمة لحزب الله وكميات هائلة من الأسلحة. لقد امتنع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن عرض نتائج هذه إجراءاته ضد حزب الله على مواطني إسرائيل".

واعتبر التقرير أنّ العالم يريدُ النظام في لبنان، وربما سيكون "حزب الله" سعيداً بذلك أيضاً، لكن كل شيء يعتمد على ما يحدث في غزة، وأضاف: "لقد قام حزب الله بالفعل بتقليص نطاق إطلاق النار في الأيام الأخيرة، وأي إطلاق نار كبير على إسرائيل يتطلب موافقة مستوى رفيع في الحزب، ولكن من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه إشارة إلى أن حزب الله يريد  شهر رمضان هادئ أم أنه يريد ذلك".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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