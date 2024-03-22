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لبنان

جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: للانتظام في تحديث نظام المركبات

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:56
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تذكّر جمعية AIA المستهلك اللبنانيّ بضرورة اتّباع إرشادات صانعي المركبات العالمييّن عبر تحديث نظام سيّاراتهم بانتظام. يطلب المصنّعون تحديث نظام المركبات كلّ مرّة تدعو الحاجة، او حين يدعو مصنّع المركبة الى التّحديث عبر وكيله المعتمد، او عبر وسائل الاتّصال المعتمدة مع المستهلك، وفي كافّة الأحوال كلّ مرّة تخضع فيها السيّارة للصيانة الدوريّة او للتصليحات، حفاظا عليها وعلى السّلامة العامة معا. 
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انّ هذا التّحديث مهمّ للغاية، وهو ينطبق على جميع فئات السّيارات، ومنها الهجينة والكهربائية. فهو يؤمّن سلامة المستهلك، ويتيح له الحفاظ على أداء سيارته بمستوى فعاليتها الأصلي. كما انّ التّحديث يضمن اعتماد أحدث تطويرات الشّركة المصنّعة لأنظمة المركبة، ممّا يجعلها تواكب التّحسينات التي قام بها المصنّع عليها بعد تاريخ تصنيعها. ويساهم هذا التحديث اخيرا في حماية استثمار المستهلك، عبر الحفاظ على حالة مركبته وقيمتها. 
 
ختاما، تشير جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان AIA الى انّ كفالة المصنّع تشمل القيام بهذه التّحديثات بشكل دوريّ. وتلفت في هذا الاطار الى ضرورة القيام بإجراءات التّحديث في مراكز الصيانة التابعة للوكلاء المعتمدين حصرا. فالوكلاء المعتمدون وحدهم يمثّلون المصانع العالمية، ويضمنون للمستهلك الحصول على صيانة مؤهّلة، وتنفيذ حملات الاستدعاء (Recall Campaign) التي يطلبها المصنع دوريا, وبإجراءات الرقابة المستمرّة على الأنظمة حسب أحدث معايير المصنّع.
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