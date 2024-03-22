"التقدمي": لإعادة النظر بكلّ السياسة المتّبعة في تراخيص الجامعات الخاصة

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: "إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يستغرب صدور قرار بالتراخيص لبعض الجامعات الخاصة قبل أن يتم إعادة النظر بالسياسة العامة للتعليم العالي ككل، وقبل إعطاء الجامعة اللبنانية ما تستحقه إيماناً بدورها الذي يتمسك به الحزب فوق كل اعتبار.وعليه فإنّ الحزب يشدد على ضرورة إيلاء كل التعليم الرسمي الاهتمام اللازم وإعادة النظر بكل السياسة المتبعة في تراخيص الجامعات الخاصة، وهو ليس في موقع محاصصة من هذا النوع كما ورد في أحد التقارير الصحافية المغلوطة".