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لبنان

مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة" ينطلق بدورته السابعة

Lebanon 24
22-03-2024 | 07:39
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انطلق مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، الذي ينظمه "مجتمع بيروت السينمائي" بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام  في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبالتعاون مع Cedars Art Production Sabbah Brothers، وبالشراكة مع كازينو لبنان، وGrand Cinemas، من ١٤ حتى ١٩ نيسان ٢٠٢٤.
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وأشار بيان الى "ان فعاليات المهرجان تبدأ في ١٤ نيسان، في حفل افتتاح يقام في كازينو لبنان، حيث ستحلّ الممثلة المصرية والفنانة العربية الكبيرة يسرا ضيفة شرف، وذلك في إطار تكريم الإنجازات الفنية وتقديرا لمسيرتها الحافلة في عالم السينما والفن. وتستمر فعالياته من ١٥ إلى ١٩ نيسان، حيث سيعرض أكثر من ٧٣ فيلما، ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من ٣٥ دولة مختلفة، في صالات Grand Cinemas في مجمع ABC في ضبيه. ويتضمن أيضا ندوات وحلقات حوارية.

ويختتم المهرجان في ١٩ نيسان في حفل توزيع الجوائز التي سيختارها أعضاء لجان التحكيم، التي تضم ١٨ عضوا من صناع السينما والممثلين والفنّانين الكبار، يتوزعون على لجان خاصة بكل فئة من الأفلام المعروضة.


يستقطب هذا الحدث نخبة من رواد السينما والفن، للاحتفال بتميز وإبداع النساء في عالم السينما. وهو يضطلع بدور محوري في تعزيز دور المرأة في مجال السينما وتكريم إسهاماتها المتميزة، ويسلّط الضوء على دور المرأة القيادي والريادي في المجتمع.

يشار الى " أن مجتمع بيروت السينمائي هو جمعية ناشطة على مستوى تعزيز الثقافة اللبنانية ونشرها من خلال صناعة الأفلام والأعمال الفنية، على الصعيدين الوطني والمحلي. وتتمثل نشاطاتها في تنظيم المهرجانات في لبنان وفي بلدان مختلفة ومنها كندا وأميركا اللاتينية والعالم العربي، بالإضافة إلى شراكتها مع وزارة السياحة في إطلاق مشروع مدينة السينما اللبنانية Lebanon Cinema City، بمبادرة من وزير السياحة وليد نصّار، التي ستستقطب إنتاجات محلية وعالمية. وتأتي هذه الشراكة كجزء من رؤية مجتمع بيروت السينمائي لـ "لبنان بلد صديق للسينما Film Friendly Lebanon"، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المبني على القطاع الثقافي والسياحة القائمة على صناعة الأفلام".
المصدر: الوكالة الوطتية

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