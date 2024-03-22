مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة" ينطلق بدورته السابعة

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انطلق مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، الذي ينظمه "مجتمع بيروت السينمائي" بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبالتعاون مع Cedars Art Production Sabbah Brothers، وبالشراكة مع كازينو لبنان، وGrand Cinemas، من ١٤ حتى ١٩ نيسان ٢٠٢٤.وأشار بيان الى "ان فعاليات المهرجان تبدأ في ١٤ نيسان، في حفل افتتاح يقام في كازينو لبنان، حيث ستحلّ الممثلة المصرية والفنانة العربية الكبيرة يسرا ضيفة شرف، وذلك في إطار تكريم الإنجازات الفنية وتقديرا لمسيرتها الحافلة في عالم السينما والفن. وتستمر فعالياته من ١٥ إلى ١٩ نيسان، حيث سيعرض أكثر من ٧٣ فيلما، ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من ٣٥ دولة مختلفة، في صالات Grand Cinemas في مجمع ABC في ضبيه. ويتضمن أيضا ندوات وحلقات حوارية.ويختتم المهرجان في ١٩ نيسان في حفل توزيع الجوائز التي سيختارها أعضاء لجان التحكيم، التي تضم ١٨ عضوا من صناع السينما والممثلين والفنّانين الكبار، يتوزعون على لجان خاصة بكل فئة من الأفلام المعروضة.