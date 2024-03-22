17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة" ينطلق بدورته السابعة
Lebanon 24
22-03-2024
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلق مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، الذي ينظمه "مجتمع بيروت السينمائي" بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبالتعاون مع Cedars Art Production Sabbah Brothers، وبالشراكة مع كازينو لبنان، وGrand Cinemas، من ١٤ حتى ١٩ نيسان ٢٠٢٤.
Advertisement
وأشار بيان الى "ان فعاليات المهرجان تبدأ في ١٤ نيسان، في حفل افتتاح يقام في كازينو لبنان، حيث ستحلّ الممثلة المصرية والفنانة العربية الكبيرة يسرا ضيفة شرف، وذلك في إطار تكريم الإنجازات الفنية وتقديرا لمسيرتها الحافلة في عالم السينما والفن. وتستمر فعالياته من ١٥ إلى ١٩ نيسان، حيث سيعرض أكثر من ٧٣ فيلما، ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من ٣٥ دولة مختلفة، في صالات Grand Cinemas في مجمع ABC في ضبيه. ويتضمن أيضا ندوات وحلقات حوارية.
ويختتم المهرجان في ١٩ نيسان في حفل توزيع الجوائز التي سيختارها أعضاء لجان التحكيم، التي تضم ١٨ عضوا من صناع السينما والممثلين والفنّانين الكبار، يتوزعون على لجان خاصة بكل فئة من الأفلام المعروضة.
يستقطب هذا الحدث نخبة من رواد السينما والفن، للاحتفال بتميز وإبداع النساء في عالم السينما. وهو يضطلع بدور محوري في تعزيز دور المرأة في مجال السينما وتكريم إسهاماتها المتميزة، ويسلّط الضوء على دور المرأة القيادي والريادي في المجتمع.
يشار الى " أن مجتمع بيروت السينمائي هو جمعية ناشطة على مستوى تعزيز الثقافة اللبنانية ونشرها من خلال صناعة الأفلام والأعمال الفنية، على الصعيدين الوطني والمحلي. وتتمثل نشاطاتها في تنظيم المهرجانات في لبنان وفي بلدان مختلفة ومنها كندا وأميركا اللاتينية والعالم العربي، بالإضافة إلى شراكتها مع وزارة السياحة في إطلاق مشروع مدينة السينما اللبنانية Lebanon Cinema City، بمبادرة من وزير السياحة وليد نصّار، التي ستستقطب إنتاجات محلية وعالمية. وتأتي هذه الشراكة كجزء من رؤية مجتمع بيروت السينمائي لـ "لبنان بلد صديق للسينما Film Friendly Lebanon"، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المبني على القطاع الثقافي والسياحة القائمة على صناعة الأفلام".
المصدر: الوكالة الوطتية
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون "غزيرة جدّاً"... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس
Lebanon 24
الأمطار ستكون "غزيرة جدّاً"... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس
12:56 | 2024-03-21
21/03/2024 12:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجاً ولديه إبنة.. متى ستدخل الممثلة اللبنانيّة الشابة وحبيبها القفص الذهبيّ؟
Lebanon 24
كان متزوجاً ولديه إبنة.. متى ستدخل الممثلة اللبنانيّة الشابة وحبيبها القفص الذهبيّ؟
15:21 | 2024-03-21
21/03/2024 03:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ ينهار باكيّاً أمام الكاميرا: "خسارتي كبيرة"
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ ينهار باكيّاً أمام الكاميرا: "خسارتي كبيرة"
12:22 | 2024-03-21
21/03/2024 12:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو منطقة لبنانيّة تشهد توتّراً... ما الذي يجري فيها؟
Lebanon 24
بالفيديو منطقة لبنانيّة تشهد توتّراً... ما الذي يجري فيها؟
16:57 | 2024-03-21
21/03/2024 04:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل خائفة جدّاً من سلاح خطير يمتلكه "الحزب"... متى سيستخدمه ضدّها؟
Lebanon 24
إسرائيل خائفة جدّاً من سلاح خطير يمتلكه "الحزب"... متى سيستخدمه ضدّها؟
14:00 | 2024-03-21
21/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:14 | 2024-03-22
ميقاتي من طرابلس: الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان
11:07 | 2024-03-22
ثلاثة قرارت لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها
10:42 | 2024-03-22
الأضرار كبيرة... هكذا يبدو الوضع في حولا
10:35 | 2024-03-22
"درب عكار": الغابات العكارية مسؤولية في اعناقنا
10:26 | 2024-03-22
"المستقبل" أعلن دعمه ترشيح بيار جعارة لمركز نقيب المهندسين في بيروت
10:18 | 2024-03-22
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً في الشويفات هذا ما كان يقوم به
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
22/03/2024 17:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
22/03/2024 17:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
22/03/2024 17:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24