ختم معمل شوكولا بالشمع الأحمر.. نتائج العيّنات شكّلت مفاجأة كبيرة

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ختمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بالشمع الاحمر معملا لتصنيع الشوكولا (وايفر) في بلدة السكسكية بمؤازرة عناصر من امن الدولة مكتب الزهراني وذلك بعد ان اتت نتائج عينة الشوكولا غير مطابقة للمواصفات جرثوميا وتحتوي على خمائر واعفان وبكتيريا مضرة .ونفذت عملية الاقفال بعد مخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي ديالا ونسة التي امرت بختمه بالشمع الاحمر وتلف البضاعة.