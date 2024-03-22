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لبنان

"ميركافا" إسرائيلية تستهدف منزلاً في الخيام

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:18
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استهدفت دبابة ميركافا اسرائيلية في المطلة، احد المنازل في مدينة الخيام بقذيفتين.

 كما تعرضت تلة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة العديسة لقصف معاد.
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المصدر: الوكالة الوطنة للإعلام
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