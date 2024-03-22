قاسم: لا يستطيع الإسرائيلي أنّ ينتصر على "حزب الله"

قال الشيخ نعيم قاسم إنّ "المساندة التي قمنا بها بمعادلة الإشغال للعدوّ الإسرائيلي حقَّقت كل الممكن وكل المطلوب من هذه المواجهة من جبهة الجنوب".

وأضاف قاسم في خطبة الجمعة في مجمع الإمام المجتبى في بيروت: "لا يستطيع الإسرائيلي أن يفعل ما يريد في هذه الساحة ولا يملك أدوات الضغط، لا يستطيع الإسرائيلي أن ينتصر على حزب الله، لأنَّنا على جهوزية واتخذنا قرارنا ونحن مقتنعون أنه قرار سليم، نحن حاضرون للمزيد إذا اعتدت أكثر ونترك المجال للواقع الميداني ليحدد المطلوب".

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وقال: أودّ أن "ألفت نظر اللبنانيين إلى ما يقوم به البعض في لبنان، أنا أسأل هذا البعض هل أصبحت الأولوية في لبنان طعن المقاومة في ظهرها بدل أن تكون الأولوية في انتخاب الرئيس؟"