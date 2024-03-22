قاسم: لا يستطيع الإسرائيلي أنّ ينتصر على "حزب الله"

قال الشيخ نعيم قاسم إنّ "المساندة التي قمنا بها بمعادلة الإشغال للعدوّ الإسرائيلي حقَّقت كل الممكن وكل المطلوب من هذه المواجهة من جبهة الجنوب".
وأضاف قاسم في خطبة الجمعة في مجمع الإمام المجتبى في بيروت: "لا يستطيع الإسرائيلي أن يفعل ما يريد في هذه الساحة ولا يملك أدوات الضغط، لا يستطيع الإسرائيلي أن ينتصر على حزب الله، لأنَّنا على جهوزية واتخذنا قرارنا ونحن مقتنعون أنه قرار سليم، نحن حاضرون للمزيد إذا اعتدت أكثر ونترك المجال للواقع الميداني ليحدد المطلوب".
وقال: أودّ أن "ألفت نظر اللبنانيين إلى ما يقوم به البعض في لبنان، أنا أسأل هذا البعض هل أصبحت الأولوية في لبنان طعن المقاومة في ظهرها بدل أن تكون الأولوية في انتخاب الرئيس؟"
وسأل قاسم: "هل أصبحت الأولوية تكرار الإشارات السلبية والمواقف السلبية التي تحاول أن تتماهى مع المواقف الأميركية بدل الاهتمام بما يجمع اللبنانيين ويقرر في ما بينهم؟ نحن بالنسبة إلينا كحزب الله في الوقت الذي نواجه فيه العدوّ الإسرائيلي في الجنوب نقول في الداخل لنا أولوية بانتخاب الرئيس".
وتابع: "يسأل البعض أين أولويتكم وأنتم تتمسكون بمرشح واحد؟ نقول لهم ماذا نقول لأؤلئك الذين يقولون لنا سنطرح مرشحاً يستفزكم؟! أو ليكون المرشح في جيبه يديره كما يشاء! مرشحنا مرشح وطني يستطيع أن يؤدي الأغراض المطلوبة بينما المرشحون المطروحون لا يستطيعون طمأنة وإدارة البلد بشكل موحد".