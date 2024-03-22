Advertisement

لبنان

قاسم: لا يستطيع الإسرائيلي أنّ ينتصر على "حزب الله"

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1177918-638467141602977550.jpg
Doc-P-1177918-638467141602977550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الشيخ نعيم قاسم إنّ "المساندة التي قمنا بها بمعادلة الإشغال للعدوّ الإسرائيلي حقَّقت كل الممكن وكل المطلوب من هذه المواجهة من جبهة الجنوب".
 
 
وأضاف قاسم في خطبة الجمعة في مجمع الإمام المجتبى في بيروت: "لا يستطيع الإسرائيلي أن يفعل ما يريد في هذه الساحة ولا يملك أدوات الضغط، لا يستطيع الإسرائيلي أن ينتصر على حزب الله، لأنَّنا على جهوزية واتخذنا قرارنا ونحن مقتنعون أنه قرار سليم، نحن حاضرون للمزيد إذا اعتدت أكثر ونترك المجال للواقع الميداني ليحدد المطلوب".
Advertisement
 
 
وقال: أودّ أن "ألفت نظر اللبنانيين إلى ما يقوم به البعض في لبنان، أنا أسأل هذا البعض هل أصبحت الأولوية في لبنان طعن المقاومة في ظهرها بدل أن تكون الأولوية في انتخاب الرئيس؟"
 
 
وسأل قاسم: "هل أصبحت الأولوية تكرار الإشارات السلبية والمواقف السلبية التي تحاول أن تتماهى مع المواقف الأميركية بدل الاهتمام بما يجمع اللبنانيين ويقرر في ما بينهم؟ نحن بالنسبة إلينا كحزب الله في الوقت الذي نواجه فيه العدوّ الإسرائيلي في الجنوب نقول في الداخل لنا أولوية بانتخاب الرئيس".
 
 
وتابع: "يسأل البعض أين أولويتكم وأنتم تتمسكون بمرشح واحد؟ نقول لهم ماذا نقول لأؤلئك الذين يقولون لنا سنطرح مرشحاً يستفزكم؟! أو ليكون المرشح في جيبه يديره كما يشاء! مرشحنا مرشح وطني يستطيع أن يؤدي الأغراض المطلوبة بينما المرشحون المطروحون لا يستطيعون طمأنة وإدارة البلد بشكل موحد".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2024-03-22
11:07 | 2024-03-22
10:42 | 2024-03-22
10:35 | 2024-03-22
10:26 | 2024-03-22
10:18 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24