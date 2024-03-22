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لبنان

بالصور... حريق كبير داخل معملٍ

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ حريقاً كبيراً اندلع داخل معمل لإنتاج البطاريات، في منطقة البداوي.
 
 
وتوجّهت على الفور فرق الدفاع المدني الى المكان لإخماد الحريق.
 
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