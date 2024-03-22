بالصور... حريق كبير داخل معملٍ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ حريقاً كبيراً اندلع داخل معمل لإنتاج البطاريات، في منطقة البداوي.

وتوجّهت على الفور فرق الدفاع المدني الى المكان لإخماد الحريق.