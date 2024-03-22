قرار عن مجلس شورى الدولة حول فقمة الراهب المتوسطية.. ماذا فيه؟

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اشارت جمعية "الارض - لبنان "في بيان الى ان" جهودا اثمرت في الدفاع عن موئل فقمة الراهب المتوسطية المهددة بالانقراض".وقالت:" أصدر مجلس شورى الدولة القرار الإعدادي رقم 2023-2024 /152 تاريخ 14/3/2024 – بشأن مراجعة الابطال رقم 25593/2024 المقدمة من جمعيّة الأرض لبنان بوجه الدولة اللبنانيّة المتمثلة بوزارة البيئية، وبلدية عمشيت.وقرّر بموجبه وقف تنفيذ رخصة البناء رقم 19/2020 على العقار رقم /345/ من منطقة عمشيت العقارية الصادرة عن رئيس بلدية عمشيت بتاريخ 2/12/2020 وكافة تعديلاتها؛ وقرار وزير البيئة رقم 2494/ب تاريخ 24/10/2022 القاضي بالموافقة للسيدة رولا بهنام، مالكة العقار رقم /345/ من منطقة عمشيت العقارية على متابعة أعمال البناء في العقار المذكور.وبالتالي تتوقف حتمًا أعمال الحفر والبناء في العقار رقم 345/عمشيت إلى حين البت بالدعوى بشكل نهائي من قبل مجلس شورى الدولة".وختمت:"هنيئًا للبنانيين ولبيئة لبنان هذا الانتصار الأول في القرار الإعدادي الذي يصادف صدوره مع اليوم العالمي للفقمة".