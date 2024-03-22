Advertisement

لبنان

قرار عن مجلس شورى الدولة حول فقمة الراهب المتوسطية.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1177929-638467164052347278.jpg
Doc-P-1177929-638467164052347278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اشارت  جمعية "الارض - لبنان "في بيان الى ان" جهودا اثمرت في الدفاع عن موئل فقمة الراهب المتوسطية المهددة بالانقراض".

وقالت:" أصدر مجلس شورى الدولة القرار الإعدادي رقم 2023-2024 /152 تاريخ 14/3/2024 – بشأن مراجعة الابطال رقم 25593/2024 المقدمة من جمعيّة الأرض لبنان بوجه الدولة اللبنانيّة المتمثلة بوزارة البيئية، وبلدية عمشيت. 
Advertisement

وقرّر بموجبه وقف تنفيذ رخصة البناء رقم 19/2020 على العقار رقم /345/ من منطقة عمشيت العقارية الصادرة عن رئيس بلدية عمشيت بتاريخ 2/12/2020 وكافة تعديلاتها؛ وقرار وزير البيئة رقم 2494/ب تاريخ 24/10/2022 القاضي بالموافقة للسيدة رولا بهنام، مالكة العقار رقم /345/ من منطقة عمشيت العقارية على متابعة أعمال البناء في العقار المذكور. 

وبالتالي تتوقف حتمًا أعمال الحفر والبناء في العقار رقم 345/عمشيت إلى حين البت بالدعوى بشكل نهائي من قبل مجلس شورى الدولة".

وختمت:"هنيئًا للبنانيين ولبيئة لبنان هذا الانتصار الأول في القرار الإعدادي الذي يصادف صدوره مع اليوم العالمي للفقمة".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2024-03-22
11:07 | 2024-03-22
10:42 | 2024-03-22
10:35 | 2024-03-22
10:26 | 2024-03-22
10:18 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24