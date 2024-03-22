Advertisement

لبنان

بري عرض مع حردان للأوضاع العامة

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1177950-638467186363393096.jpg
Doc-P-1177950-638467186363393096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة  رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق اسعد حردان، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها العداونية على قطاع غزة ولبنان  .
Advertisement

كما استقبل بري القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في ساحل العاج ماجدة كركي .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2024-03-22
11:07 | 2024-03-22
10:42 | 2024-03-22
10:35 | 2024-03-22
10:26 | 2024-03-22
10:18 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24