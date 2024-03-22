بري عرض مع حردان للأوضاع العامة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق اسعد حردان، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها العداونية على قطاع غزة ولبنان .كما استقبل بري القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في ساحل العاج ماجدة كركي .