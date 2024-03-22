في صيدا... حملة نظافة وتشحيل أشجار النخيل ورش مبيدات

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قامت فرق الطوارىء وورش بلدية صيدا بمبادرة من البلدية وبدعم من صندوق التكافل ، بحملة نظافة عامة وتشحيل اشجار النخيل والشتول الزراعية وغيرها وأعمال صيانة ورش مبيدات للمساحات المزروعة في الباحات الخارجية في قصر عدل صيدا الجديد.وقد لاقت الحملة الإستحسان من رؤساء المحاكم والقضاة ومختلف رؤساء وموظفي الدوائر والأقسام في قصر العدل .