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لبنان

في صيدا... حملة نظافة وتشحيل أشجار النخيل ورش مبيدات

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:38
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 قامت فرق الطوارىء وورش بلدية صيدا بمبادرة من البلدية وبدعم من صندوق التكافل ، بحملة نظافة عامة وتشحيل اشجار النخيل والشتول الزراعية وغيرها وأعمال صيانة ورش مبيدات للمساحات المزروعة في الباحات الخارجية في قصر عدل صيدا الجديد.
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وقد لاقت الحملة الإستحسان من رؤساء المحاكم والقضاة ومختلف رؤساء وموظفي الدوائر والأقسام في قصر العدل .
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