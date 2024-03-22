بطائرة مسيّرة... ماذا استهدف "الحزب" بعد ظهر اليوم؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ استهدف بعد ظهر اليوم، موقع المطلة بمسيّرة إنقضاضية.

وأشار إلى أنّ المسيّرة أصابت دبابة في الموقع الإسرائيليّ "إصابة مباشرة".