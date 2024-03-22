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لبنان

بطائرة مسيّرة... ماذا استهدف "الحزب" بعد ظهر اليوم؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:53
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ استهدف بعد ظهر اليوم، موقع المطلة بمسيّرة إنقضاضية.
 
 
وأشار إلى أنّ المسيّرة أصابت دبابة في الموقع الإسرائيليّ "إصابة مباشرة".
 
 
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