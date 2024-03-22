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لبنان

"المعلومات" قبضت على مروج مخدرات بالجرم المشهود عند طريق المطار!

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
 
"في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرة في محلة طريق المطار والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية.
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على الفور، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:
ن. د. خ. (مواليد عام 1999، فلسطيني).
 
بتاريخ 18-3-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي تم ضبطها، بتفتيشه والدراجة عثر على:
- 5 مظاريف كوكايين مدوّن عليها "غرام نت اكسترا" زنتها بالكامل حوالى /18,2/ غ.
- 9 مظاريف كوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا" زنتها بالكامل حوالى /25,1/ غ.
- 5 مظاريف كوكايين مدون عليها 1/2 غرام أجنبي" زنتها بالكامل حوالى /13,4/ غ. 
-    مظروفين كوكايين مدون عليها "Net" زنتهما بالكامل حوالى /7,1/ غ
-    هاتف خليوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في محلة طريق المطار والمناطق المجاورة على متن الدراجة الآلية التي أوقف على متنها.

تم حجز الدراجة عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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